Umbau Group M legt Maxus und MEC zusammen

Doch mit der Eigenständigkeit der beiden Mediaagenturen ist es bald vorbei. Wie die Group M mitteilt, sollen Maxus und MEC zu einer neuen Agenturmarke verschmelzen, die neben dem klassischen Media-Geschäft auch die Disziplinen Content und Technologie abdecken soll. Mit dem Umbau will der seit Ende 2016 amtierende Group-M-Chef Kelly Clark vor allem den Service für die Kunden verbessern. Die Fusion werde die Agentur innovativer, schneller und fokussierter machen, so Clark.Für die Agenturmarken Maxus und MEC war es das dann. Wie eine Sprecherin auf Anfrage von HORIZONT Online bestätigt, werden die Agenturnamen weltweit in der Versenkung verschwinden. Einzige Ausnahme ist Indien. Hier soll Maxus aufgrund der "spezifischen Marktgegebenheiten vorort" erhalten bleiben. Während mit dem bisherigen MEC-CEO Tim Castree schon ein Chef für die neue Einheit berufen wurde, steht der Name noch nicht fest. Laut der Sprecherin sollen Details zur Strategie sowie der Name in Kürze präsentiert werden.