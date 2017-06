"Typisch Berlin: Elektro und Speed" Das perfekt platzierte Audi-Plakat von Thjnk in Berlin

Mit dem Motiv trommelt der Ingolstädter Autobauer für den Audi e-tron Sportback concept (Bild: Thjnk)

Auf dem simpel gestalteten Motiv, das derzeit an ausgewählten Orten in der Hauptstadt hängt, ist das Concept Car zu sehen. Darüber steht die Headline: "Typisch Berlin: Elektro und Speed." Der Clou: Das Plakat hängt unter anderem an der Warschauer Brücke in der Nähe des berüchtigten RAW-Geländes in Friedrichshain, wo es neben zahlreichen Clubs eben auch viele Dealer gibt.Das witzige Plakat macht bereits in den sozialen Netzwerken die Runde und kommt bei den Berlinern offenbar richtig gut an . Am kommenden Wochenende findet der "Berlin ePrix" der Formel E auf dem Tempelhofer Feld statt .