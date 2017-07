Traction BETC schmiedet Exklusivagentur für Citroën

Citroën hat eine neue globale Kreativagentur. Ab Oktober werden die Kampagnen des Autobauers von Traction entwickelt. Dabei handelt es sich um eine exklusiv für Citroën gegründete Einheit der französischen Agentur BETC. Damit bleibt Citroën weiterhin Kunde der Havas-Gruppe. Zuvor hatte das Unternehmen mit Le Gaulois zusammengearbeitet.

Die Entscheidung für BETC fiel in einem Pitch innerhalb der Havas-Gruppe, die Citroën bereits seit 30 Jahren betreut. 10 Jahre lang war die Tochter Le Gaulois die federführende Agentur des Autobauers, nun ist es Traction. Die BETC-Vorstandsvorsitzenden Bertille Toldano und Stéphane Yiberras übernehmen die Leitung der neuen Einheit.

Traction soll die strategischen und kreativen Herausforderungen der Marke lösen. Dabei sollen alte Auftritte nicht in Vergessenheit geraten: "Ich bin mit den legendären Werbespots von Citroën groß geworden, mit den 'wilden Doppelwinkeln', dem Flugzeugträger und dem revolutionären Citroën auf der Chinesischen Mauer. Wir wollen uns von diesem Geist inspirieren lassen, ihn zu neuem Leben erwecken und an die heutigen Werte anpassen", erklärt Arnaud Belloni, globaler Marketing Direktor des Autobauers.Auf Agenturseite ist man gespannt auf die Zusammenarbeit: "Ich freue mich sehr, eine so starke, kreative, französische Marke betreuen zu dürfen", sagt Bertille Toledano, Vorstandsvorsitzende von Traction. "Zugleich bin ich mir der hohen Verantwortung bewusst. Citroën hat die Gene einer ikonischen Marke von Weltformat." Die gleiche Meinung vertritt Stéphane Xiberras, Vorstandsvorsitzender und Kreativdirektor der Agentur: Auch er sieht es als "Ehre und Verantwortung zugleich" an, "das kreative Erbe dieser einzigartigen Automobilmarke anzutreten, die legendäre Werbekampagnen inspiriert hat." bre