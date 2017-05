Thjnk für Die Limo Joko & Klaas befreien Limotrinker aus der Schmuddelecke

Werben wieder abgedreht: Joko & Klaas für Die Limo Foto: Thjnk

Die Zusammenarbeit zwischen der Eckes-Granini-Marke Die Limo und dem Komiker-Duo Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf geht in die dritte Runde. In der neuen Kampagne positioniert das Unternehmen seine Marke als die Limonade für Erwachsene und erfindet dafür die Zielgruppe der heimlichen Limo-Süchtigen. Joko & Klaas agieren dabei auch optisch gewohnt überspitzt als Helfer in der Not - Saul Goodman aus der Netflix-Serie "Better Call Saul" lässt grüßen.