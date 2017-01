Thjnk Thomas Canzar ist Geschäftsführer am Standort München

Die Agentur Thjnk hat einen weiteren Geschäftsführer für ihre Niederlassung in München berufen. Seit Anfang des Jahres steht Berater Thomas Canzar zusammen mit Francisca Maass an der Spitze der Agentur, die für Kunden wie Haribo, Hohes C und Die Limo von Granini arbeitet.