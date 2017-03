Thjnk Partner Heiko Freyland nicht mehr an Bord

Partner Heiko Freyland nicht mehr an Bord

Bei der Hamburger Werbeagentur Thjnk hat es einen hochkarätigen Abgang gegeben. Wie aus den entsprechenden Profilen bei Xing und LinkedIn hervorgeht, hat Partner und Executive Creative Director Heiko Freyland die Agentur verlassen und ist seit kurzem als Freelancer tätig. Über die Hintergründe für die Trennung ist bislang nichts bekannt.

Freyland war seit 2009 als Kreativdirektor für Thjnk beziehungsweise deren Vorgängeragentur Kemper Trautmann tätig. Im Juni 2014 stieg er zum Executive Creative Director auf. Seither führte er als Nachfolger von Tobias Ahrens zusammen mit Gerrit Zinke den internationalen Audi-Etat. Freyland habe maßgeblich die kreative und digitale Handschrift der Agentur geprägt, hieß es damals in der offiziellen Pressemeldung anlässlich seiner Beförderung. Vorherige Stationen des mehrfach ausgezeichneten Kreativen waren Agenturen wie Springer & Jacoby, BBDO, DDB und Ogilvy.Internationale Erfahrung sammelte Freyland unter anderem in Brasilien, Portugal und in London. Er gilt als erfahrener und renommierter Autowerber. Neben Audi hat er unter anderem Kampagnen für Volkswagen entwickelt. Zu den weiteren von Freyland im Laufe seiner Karriere betreuten Kunden gehören Schwarzkopf, Pattex und Pepsi. Er ist Mitglied im deutschen ADC und im britischen D&AD. Bislang waren weder Freyland noch Thjnk für eine Stellungnahme erreichbar. mam