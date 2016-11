Thjnk Frank Schätzing erklärt die Mondmission des Audi Lunar Quattro zur Menschheitsaufgabe

Audi - Mission to the Moon



Schätzing, Autor von Büchern wie "Der Schwarm" und "Limit", führt die Zuschauer dabei auf eine kurze Reise durch die Menschheitsgeschichte. Verortet irgendwo zwischen "Galileo Mystery" und der "Knoff Hoff Show" referiert der Schriftsteller von Entdeckern und Pionieren, vom Aufbruch in neue Welten. Das Audi-Projekt soll dem in Nichts nachstehen. "Nachdem das Space Race zwischen USA und UdSSR 1969 gewonnen war, verlor die Welt das Interesse an der Raumfahrt. Heute treiben private Unternehmen wie Audi sie wieder an. Mit dem Audi Lunar Quattro geht das größte Menschheitsabenteuer in die nächste Phase", so Schätzing.Seit rund eineinhalb Jahren arbeitet Audi nun im Rahmen des Programmsgemeinsam mit dem Berliner Forscherteaman dem Projekt. Die "Mission to the Moon"-Idee startete als Kampagne für den legendären Quattro-Antrieb und ist für Audi zum Imageträger der eigenen Innovationskraft geworden. Gemeinsam mit der Leadagentur, die bei der Vermittlung der Partnerschaft eine wichtige Rolle spielte, wird nun die nächste Stufe gezündet. Die Doku entwickelte Thjnk gemeinsam mit Frank Schätzing, produziert hat sie die Berliner Filmproduktion. Der Film läuft seit Mitte November in allen relevanten Kanälen als Online-Langversion."Helium-3, Mondteleskope, Audi Lunar Quattro - die Mission to the Moon erschließt immer wieder neue Facetten von Vorsprung durch Technik. Frank Schätzing beleuchtet sie - und zeigt jetzt eine weitere auf: nämlich die Relevanz der Mission für die Menschheit", kommentiert, Leiter Kreation und Verkaufsmedien bei Audi. Diese Vielfältigkeit mache das Projekt für den Autobauer extrem spannend. fam