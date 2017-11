Ab ca. 21:30 Uhr Die Effie-Preisverleihung im Live-Stream

Heute Abend vergibt der GWA seine begehrten Effie Awards. Diesmal werden die erfolgreichsten Kampagnen des Jahres nicht nur mit Trophäen in Gold, Silber und Bronze gewürdigt. Erstmals wird auch ein Grand Prix vergeben. HORIZONT Online ist Medienpartner - und überträgt Teile der Preisverleihung als Live-Stream.



Bild: Hasan Baran Özkan/GWA

Los geht´s ab ca.. Dann wird bekannt gegeben, wer in die von der "Wirtschaftswoche" ins Leben gerufeneeinzieht. Richtig spannend wird es ab. Dann wird der-Gewinner gekürt.Über den Grand Prix, mit dem der Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA erstmals die beste aller Einreichungen prämiert, wurde erst am heutigen Donnerstag in einer Jurysitzung entschieden. Die Grand Jury wurde geleitet von Larissa Pohl (Jung von Matt) und HORIZONT-Chefredakteur Uwe Vorkötter. Die Gold -, Silber -, und Bronze -Gewinner hatte HORIZONT als Medienpartner bereits vorab veröffentlicht. mas