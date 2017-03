Territory Webguerillas Matthias Peschel leitet das Berliner Büro

Die Berliner Niederlassung der Agentur Territory Webguerillas wird künftig von Matthias Peschel geleitet. Der 33-Jährige kommt vom Technologie-Unternehmen Locafox, wo er als Senior Business Development Manager tätig war. Er berichtet direkt an Agenturchef David Eicher.

Bei Gruner + Jahr, der Muttergesellschaft von Territory, ist Peschel kein Unbekannter. Nach dem Studium der Medienplanung an der Universität Siegen startete er seine berufliche Karriere als Management Trainee bei dem Hamburer Verlagshaus. Im Anschluss an verschiedene Stationen innerhalb des Hauses arbeitete er als Publishing Manager bei der Tochterfirma Gruner + Jahr Corporate Editors, aus der Territory hervorgegangen ist.Eine weitere Station in der beruflichen Laufbahn von Peschel war die indische Digital-Commerce- und Mediaplattform Smile Group. Bei seinem neuen Arbeitgeber ist er laut seinem Linked-In-Profil seit Anfang des Jahres tätig - zunächst als stellvertretender Standortleiter der Berliner Niederlassung. Jetzt steigt er zum Standortchef auf. Ihren Hauptsitz hat die im Jahr 2000 gegründete Agentur in München. Weitere Niederlassungen gibt es in Hamburg und Köln. Seit Oktober 2016 gehört Webguerillas zur Territory-Gruppe. mam