Tegut So angenehm unaufgeregt bewirbt Dirk & Philip den hessischen Bio-Supermarkt

Tegut - Alles hängt zusammen

Tegut, vertreten vor allem in Hessen und Thüringen sowie mit einigen wenigen Filialen auch in Rheinland-Pfalz, Niedersachen und Baden-Württemberg, positioniert sich selbst als nachhaltiger Bio-Supermarkt. Entsprechend lautet der aktuelle Claim des Fuldaer Handelsunternehmen " Weil Gutes Freude macht". Wie dieser Zusammenhang zu verstehen ist, demonstriert der Film von D&P:

Anhand eines alltäglichen Beispiels - der Milch - und diversen Einkaufswagen zeigen Agentur und Kunde, was ihrer Meinung nach einen guten Supermarkt ausmacht: Das Eingehen auf Kundenwünsche ebenso wie gesellschaftliche Verantwortung.Der gut einminütige Spot erinnert in Optik und Tonalität etwas an die TV-Kampagnen von Mobile.de , setzt mit seiner Einkaufswagen-Story aber einen klaren eigenen Fokus. Produziert hat den Filmunter Regie von. Tegut schaltet ihn zunächst in Social Media sowie auf den eigenen Kanälen, anschließend startet der Film regional auch in den Kinos. Den Tegut-Etat betreut D&P seit Anfang 2016. fam