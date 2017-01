TBWA Michael Tobehn kommt als Chief Creative Digital Officer

Wenn es um die eigene Digitalkompetenz geht, stehen Agenturen oft vor der Frage, wie sie sich verstärken: mit einem klassischen Kreativen, der sich digitales Know-how angeeignet hat, oder mit einem Digitalspezialisten, für den das Agenturgeschäft aber Neuland ist. TBWA hat jetzt jemanden gefunden, der beide Welten gut kennt.

Michael Tobehn wird Chief Creative Digital Officer der Gruppe und verantwortet damit neben der Stammmarke auch das digitale Portfolio der Töchter Do it, Integer und RTS Rieger Team. Der 46-Jährige leitete zuletzt das Innovation Lab bei Peakwork, nach Angaben der Agentur Weltmarktführer im Bereich Travel Technology. Davor war er lange in Agenturen, unter anderem als Kreativchef der heutigen JvM-Tochter People Interactive. Dort hat er den Großkunden Lufthansa betreut.Nach seinem Ausstieg bei Peakwork war Tobehn auf Projektbasis bei dem Hochgeschwindigkeits-Transportsystem Hyperloop von Tesla-Gründer Elon Musk tätig. Bei TBWA soll der neue Mann eng mit CEO Andreas Geyr und Kreativchef Christian Mommertz zusammenarbeiten. "Michael Tobehn hat sich intensiv mit digitalen Zukunftsszenarien befasst und verbindet in idealer Weise technologische Trends mit kreativen Strategien", sagt CEO Geyr.Der neue Mann freut sich bei seinem künftigen Arbeitgeber nicht zuletzt auf die Arbeitsmethode. "TBWA hat mit Disruption Live eine vollkommen neue Denk- und Arbeitsweise entwickelt, die es Marken ermöglicht, kulturelle Phänomene und Trends unmittelbar zu erkennen und diese kommunikativ dgital für sich zu nutzen", sagt Tobehn. Die deutsche TBWA-Gruppe hat seit dem vorigen Jahr mit Geyr und Mommertz wieder eine eigene operative Führung. Chairman ist Heimat-Chef Matthias von Bechtolsheim, dessen Agentur seit 2014 Teil des US-Networks ist. mam