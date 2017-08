Strukturen Große Liebe verpasst sich Unit-System und holt neue Leute

Das Motto von Große Liebe lautet "Make Love, not Advertising" Foto: Große Liebe

Was man bei großen Agenturen für selbstverständlich hält, ist bei kleineren Firmen oft ein großer Einschnitt. Das gilt zum Beispiel für die Frage, wie man sich organisiert. Seit vielen Jahren bewährt hat sich dabei, trotz zahlreicher Neuerungen, das Unit-System. Es ist ab einer bestimmten Größenordnung nach wie vor ein effektives Prinzip für die interne Aufstellung. Jetzt führt auch die rund 50 Mitarbeiter starke Agentur Große Liebe in Hamburg, die seit 2012 am Markt ist, dieses System ein.