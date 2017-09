Stressless Sessel Mediaplus und Plan.Net sitzen bequem bei Ekornes

Die Serviceplan-Agenturen Mediaplus und Plan.Net melden einen neuen gemeinsamen Kunden. Zusammen werden sie für den norwegischen Möbelvertrieb Ekornes tätig, besser bekannt durch die "Stressless"-Bequemsessel. Die Entscheidung fiel nach einem Pitch gegen die bisherigen Betreuer.

Das Mandat umfasst die Mediaplanung für die DACH-Region und für die Niederlande off- und online. In Deutschland ist Plan.Net Hamburg für die digitale Planung verantwortlich. Zudem gehört auch die Händlerkommunikation für einzelne Regionen zum Paket. "In Deutschland setzen wir über alle Kanäle hinweg auf eine zeitgemäße Ansprache der Zielgruppe, stärken aber insbesondere die Präsenz in der digitalen Welt mit innovativen Formaten und Mechaniken", sagt Patrizia Böing, Geschäftsführerin von Mediaplus Hamburg.Mit der neuen Kampagne (Kreation: Madhouse Communications) will der Kunde vor allem die Markenbekanntheit stärken. Dabei fungiert TV als Leitmedium und wird durch Print und Maßnahmen in digitalen Medien ergänzt. Zu sehen ist der Auftritt hierzulande unter anderem bei Sat 1, Dmax, Spiegel Online, Süddeutsche Zeitung und verschiedenen Titeln von Gruner + Jahr. mam