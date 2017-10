Strategische Partnerschaft WPP und Sitecore machen gemeinsame Sache

Das weltweit größte Agenturnetzwerk WPP und der Experience-Management-Software-Anbieter Sitecore verkünden eine strategische Partnerschaft: Die WPP-Sitecore Alliance soll die Digital-Marketing-Expertise der WPP-Agenturen mit der Technologie-Kompetenz von Sitecore kombinieren. Finanzielle Details zu dem Deal sind nicht bekannt.

Ziel der Allianz ist es, den Kunden von WPP künftig noch innovativere und personalisierte Customer Experiences anbieten zu können, die Komplexität und Kosten in der Aussteuerung ihrer Marketingmaßnahnen senken und gleichzeitig den ROI steigern sollen. Zu diesem Zweck soll Sitecore insbesondere mit den WPP-Agenturen AKQA, Cognifide, Globant, Mirum, Ogilvy, Possible, VML und Wunderman zusammenarbeiten, die bereits die Technologien des Software-Dienstleisters in ihre Abläufe implementiert haben."WPP hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit führenden Marketing-Technologie-Dienstleistern zusammenzuarbeiten, um unser Angebot stetig zu erweitern", sagt, Chief Digital Officer bei WPP. "Wir wollen unseren Agenturen die Möglichkeit geben, ihren Kunden die bestmöglichen Ressourcen bereitzustellen, damit diese ihre Konsumenten in den Digitalkanälen noch besser erreichen." Und um diese Mission zu bewältigen, sei die Bündelung der Kräfte mit den Customer-Experience-Experten von Sitecore von entscheidender Bedeutung.Im Zuge der Partnerschaft mit WPP kann Sitecore zudem den Launch der "Sitecore Experience Cloud" vermelden. Das Produkt kombiniert laut Angaben des Unternehmens Tools zur Aussteuerung von Digitalkampagnen, Content-Management-Anwendungen und Analystetools in den Bereichen Customer Data und Real-Time-Insights in Form von maschinellem Lernen. tt