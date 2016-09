Starcom-CEO Lisa Donohue "Virtual Reality kann traditionellen Medien helfen"

Lisa Donohue im Video-Interview mit HORIZONT Online Foto: HORIZONT

Es gibt sie noch: Die internationalen Top-Manager, die in diesem Jahr das erste Mal auf der Dmexco waren. Lisa Donohue, Global Brand President der Publicis-Media-Tochter Starcom, ist eine von ihnen. An der der Dmexco habe sie besonders die Vielfalt und Dynamik der in Köln vorgestellten Themen fasziniert, so Donohue im Video-Interview mit HORIZONT Online. Vor allem das Thema Virtual Reality hat es ihr angetan.