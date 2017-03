Stadtmarketing Wie die Hauptstadt mit „#FreiheitBerlin“ ein starkes Zeichen an die Welt sendet

Plakatmotiv aus der aktuellen Hauptstadtkampagne "#FreiheitBerlin" Foto: Berlin Partner / goenz.com

Tolerant, weltoffen und individuell - diese Attribute werden weltweit gerne mit Berlin in Verbindung gebracht. Jetzt untermauert die Hauptstadt ihr Image als Metropole, in der Wünsche und Ideen in Freiheit gelebt werden können, im Rahmen einer Imagekampagne. Es ist der erste große Aufschlag des neuen Agenturpartners Dan Pearlman in Kooperation mit den Kreativen von Spring Brand Ideas.