Sportmarketing Jung von Matt/Sports präsentiert Logo für die Handball-WM 2019

So sieht das von JvM/Sports entwickelte Logo für die Handball-WM 2019 aus Foto: DHB

In zwei Jahren findet die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark statt. Jetzt hat die für die Logo- und CI-Entwicklung verantwortliche Agentur Jung von Matt/Sports das Key Visual für das Turnier präsentiert. Die Hamburger Sportmarketingexperten hatten Anfang dieses Jahres Schlagzeilen mit dem Übertragungsdeal der DKB von der WM in Frankreich gemacht.