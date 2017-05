Sony Bravia OLED Das ist der spektakuläre Launch-Spot von DDB Berlin

Die Werbekampagnen für die Bravia-TV-Geräte von Sony sind seit jeher für ihre große Bildgewalt bekannt. In der ersten Kampagne für den neue OLED-TV der Marke setzt DDB Berlin noch einen oben drauf - und erzählt die Geschichte von der Entdeckung einer ganz neuen (Fernseh-)Welt. Das Mandat für die Launchkampagne hat die Agentur in einem Pitch gewonnen und sich dabei nach HORIZONT-Informationen gegen prominente internationale Wettbewerber wie Serviceplan, AMV BBDO und Grey London durchgesetzt.

Sony BRAVIA OLED TV: “Earth Rising” advert

Der TV- und Online-Spot entstand in der Atacama-Wüste in Chile, die in dem Film mit dem Titel "Earth Rising" eine Mondlandschaft darstellt, durch die ein Vater mit seinem Sohn läuft und fährt. Am Ende der Reise erwartet die beiden Protagonisten der große Höhepunkt: eine überdimensionale Installation aus Bravia-OLED-Geräten, die am Horizont aufgeht und ein spektakuläres Bild der Erdkugel zeigt. Am Ende steht die Botschaft: "Betreten Sie eine neue Welt."Mit dem spektakulär inszenierten Kampagnenfilm wollen Sony und DDB das neue Bilderlebnis der OLED-Technologie verdeutlichen. Laut Angaben des Herstelles beschert es dem Zuschauer eine nie dagewesene Nähe zur Realität und schafft perfekte Bilder und Kontraste. Das rahmenlose Design der Geräte erzeuge zudem einen "Horizon-Effect": Bild und Farben übertreten die Grenzen des Bildschirms und scheinen mit der Standfläche des TV zu verschmelzen. Genau dieser Horizont bildet laut Sony die Basis für die Kampagnenidee."Die Kampagne steht in der Tradition von Sony Bravia, visuell beeindruckende Filme zu liefern - gleichzeitig bringen wir mehr Storytelling als neues Element dazu und eröffnen damit mehr Möglichkeiten für die Kommunikation der Marke", erklärt, Head of Brand and Product Communication bei Sony Europe. "Ich denke, 'Earth Rising' ist eine der eindrucksvollsten und technisch anspruchsvollsten Szenen, die wir je gedreht haben." Mit dem Launch des OLED gehe es der Marke vor allem auch darum, eine Botschaft zu kommunizieren: "den 'Anbruch einer neuen Ära des Fernsehens'. In diesem Sinne ist der Spot die perfekte kreative Übersetzung von all dem, was wir sagen wollen", so Sugihara weiter.Die Kampagne ist neben TV und Online auch im Kino, in Social Media, Out-of-Home- sowie PoS-Medien zu sehen. In Deutschland startet der globale Auftritt am 5. Juni und läuft bis Mitte August. Bei DDB, das schon in der Vergangenheit internationale und preisgekrönte Kampagnen Sony Bravia entwickelte , zeichnen die beiden Managing Directorsund(Executive Creative Director),(Creative Director),(Art Directors) und(Copywriter) für die Kreation verantwortlich. Produziert wurde der Spot vonunter der Regie von. Die Post- und Printproduktion übernahmin Berlin. Die Musik Supervision kommt von. tt