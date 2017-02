Somfy-Kampagne So witzig inszeniert Nordpol das Thema Connected Home

Die Story des Films nimmt in ihrem Verlauf absurde Züge an Foto: Somfy

Das vernetzte Zuhause ist ein Thema, das viel Potenzial für gutes Storytelling bietet, wirklich gute Cases sind bislang aber Mangelware. Somfy und die Hamburger Agentur Nordpol zeigen jetzt, dass es anders geht. In dem Spot "Better safe than worry" mündet ein offen gelassenes Fenster in eine katastrophale Kettenreaktion.