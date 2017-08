Social Media Leagas Delaney Hamburg baut Geschäft mit CosmosDirekt aus

Erfolg für Leagas Delaney: Die Hamburger Kreativagentur hat sich nun auch den Social-Media-Etat von CosmosDirekt gesichert. Die Entscheidung fiel nach einem Pitch.

Leagas Delaney und CosmosDirekt haben bereits eine gemeinsame Vergangenheit. Die Hamburger Agentur hatte die klassischen Kampagnen des Direktversicherers bereits von 2006 bis 2011 entwickelt. Nach der Etatvergabe an Saatchi & Saatchi kehrte CosmosDirekt Anfang 2016 wieder zu den Hamburger Kreativen zurück. Diesen Schritt scheinen die Entscheider des in Saarbrücken ansässigen Unternehmens nicht bereut zu haben. Dafür spricht zumindest der Umstand, dass die Generali-Tochter nun auch ihren Social-Media-Etat an Leagas Delaney vergeben hat.

"Die Social-Media-Expertise und die kreativen Konzepte von Leagas Delaney überzeugten uns und so freuen wir uns jetzt darauf noch enger und noch erfolgreicher mit unserer Agentur zusammenzuarbeiten", kommentiert Jonas Bastian, Leiter Marketingstrategie und Steuerung, die Pitchentscheidung. An dem Auswahlverfahren haben drei weitere Agenturen teilgenommen. mas