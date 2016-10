Snapchat Recruiting Week Wie McCann mit der Hype-App nach digitalem Nachwuchs fahndet

McCann will via Snapchat junge Talente ködern Foto: McCann

Digital-Spezialisten werden gesucht wie nie zuvor. Vor allem in Agenturen ist die Not groß. Für talentierte Nachwuchskräfte würde sich der eine oder andere Personaler sicher einen Arm ausreißen. Die McCann Worldgroup schlägt bei der Talentsuche jetzt neue Wege ein - und spricht potenzielle Kandidaten via Snapchat an.