Smart Das ist der neue Electric-Drive-Spot von BBDO

In dem jüngsten Smart-Electric-Drive-TV-Spot dreht ein Büroangestellter frei

Smart Electric Drive

In dem 30-Sekünder ist ein Büroangestellter dabei zu sehen, wie er sein Gesicht und seine Hände auf den Kopierer legt - und anschließend mit den Ausdrucken den verdutzten Kollegen auf die Nerven geht. Die Botschaft von Smart: "Strom verdient mehr Spaß. Die neuen Smart-Electric-Drive-Modelle."Wie Leadagentur BBDO gegenüber HORIZONT Online erklärt, basiert der neue Spot auf dem Insight, "dass Elektrizität die wichtigste Energiequelle in unserem täglichen Leben ist. Aber trauriger Weise vergessen wir zwischen all unseren elektrischen Zahnbürsten, Urlaubslampen und Ventilatoren oft, wie viel Spaß Strom tatsächlich bieten kann." Die Electric-Drive-Modelle von Smart sollen dabei mit ihrer Agilität und Dynamik den Enthusiasmus der Elektrizität wecken und den Fortschritt beschleunigen.Der Spot ist seit vergangener Woche und bis Anfang Juli auf reichweitenstarken Sendern zu sehen. tt