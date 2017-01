Siemens Was der Gotthard-Tunnel über sich zu erzählen hat

I am a Tunnel - Gotthard Base Tunnel

"I am a tunnel. I am here to take you through the Alps" - mit diesen Worten stellt ein Voice-Over den Gotthard-Tunnel vor. Sanft und besonnen klingt die Stimme dabei, die die vielen Sicherheitsvorkehrungen der Alpenunterführung bewirbt. Beispielsweise messen Tausende von Sensoren den Sauerstoffgehalt, die Temperatur oder potenziellen Rauch jederzeit. Diese Kontrollmaßnahmen laufen alle im Hintergrund ab, der Zuggast merkt davon nichts und kann die Hochgeschwindigkeitsfahrt durchs Dunkle entspannt genießen - so die Botschaft des Spots. Neben Einspielern mit Passagieren sind auch digitale Streckenabschnitte zu sehen.Bislang wurde der Spot bereits 84.000 Mal angeklickt - und das, obwohl er in der Kernzielgruppe nur über Social-Media-Kanäle verbreitet wird. Mit dem Spot wirbt Ogilvy & Mather einmal mehr für die Ingenieurskunst. Verantwortlich zeichnen seitens Siemens, Leiter Market Communications,, Campaigns, und, Campaigns. Für Ogilvy & Mather Frankfurt wurden die beiden Creative Directorsund, Client Service Director, Account Supervisorund, Ogilvy Integrated Production, beauftragt. Die Regie führteDie "Ingenuity for life"-Kampagne ist seit Anfang des letzten Jahres in mehr als 50 Ländern weltweit zu sehen. Dabei verkündet das Unternehmen seine Markenbotschaft nur noch auf Englisch . Für mehr Details zur Tunnelleittechnik hat Siemens passend zum Spot eine Landingpage eingerichtet in München setzte die Website um. Die Mediaplanung übernahmin Düsseldorf. kn