Serviceplan Myles Lord wird Kreativchef in Berlin

Myles Lord steigt bei Serviceplan Campaign in Berlin ein Foto: Friedemann Budich

Fünf Wochen nachdem bekannt wurde, dass Kreativchef Myles Lord DDB Berlin verlässt, steht fest, wohin es den 40-Jährigen zieht: Er soll Serviceplan Campaign in Berlin gemeinsam mit Beratungsgeschäftsführer Alexander Yazdi aufbauen. Zusammen wollen sie ein Angebot etablieren, das sich an den heutigen Bedürfnissen der Kunden orientiert. Der Fokus soll auf nationalen und internationalen Markenetats liegen.