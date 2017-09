Serviceplan-Gruppe und Sassenbach Das ist das TV-Debüt der Modemarke Brax

Der Modehändler Brax Leinweber gehört zu den traditionsreichsten deutschen Textilherstellern, trotzdem dauerte es bis zum Jahr 2017, ehe das Unternehmen erstmals den Schritt ins TV wagt. Das Commercial ist Teil des internationalen Markenrelaunchs, für den Brax auf die Unterstützung der Serviceplan-Gruppe setzt: Das Media-Budget sicherten sich nach einem Pitch Mediaplus und Plan.Net mit ihren Hamburg-Büros. Die Spot-Kreation stammt von Sassenbach Advertising.

#braxfashion - TV-Spot Herbst/Winter 2017





Die Kampagne richtet sich insbesondere an die Zielgruppe zwischen 35 und 59 Jahren.

Damit verantwortet die Serviceplan-Gruppe künftig die gesamte klassische und digitale Mediastrategie und -planung sowie die digitale Kreation für die Marke Brax - und das über die deutschen Grenzen hinaus. Das Mandat beinhaltet die Märkte Deutschland, Österreich, Schweiz und die Niederlande. Im Fokus der neuen "Feel"-Kampagne steht die Verzahnung von Digital, Influencer Marketing, TV und Print - die Kreation bei letzterem Kanal verantwortet Brax inhouse. Im TV (Kreation:, Produktion:, Regie:) ist es der erste Aufschlag in der Geschichte des Herforder Unternehmens."Wir haben in den letzten Jahren unsere Marke deutlich modernisiert und weiterentwickelt. Als nächsten Step werden wir Brax mit einer bereits angelegten Kampagne weiter emotionaliseren, um eine neue moderne Zielgruppe zu erschließen", erläutert, Geschäftsleiter Marketing und E-Commerce, die Strategie. Die Zusammenarbeit mit den neuen Agenturen bezeichnet er als "eine langfristige Investition in unsere Marke und in unsere Partner".