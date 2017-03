Serviceplan Gruppe Mediaplus eröffnet Büros in Berlin und Köln

Ester Busch, Geschäftsführerin und Partnerin Mediaplus Köln und Berlin Foto: Serviceplan

Die Serviceplan-Tochter Mediaplus geht in Köln und Berlin an den Start. Ester Busch wird Geschäftsführerin und Partnerin für beide Standorte, zudem leiten Thomas Bathelt den Kölner und Andreas Fuhlisch das Berliner Büro. Ansässig sind die Agenturen jeweils im Haus der Kommunikation in Köln und in der Hauptstadt.