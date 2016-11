Serviceplan Friedrich von Zitzewitz wechselt als Teilhaber zu Johannsen und Kersting

Friedrich von Zitzewitz wird Gesellschafter und Kreativchef bei Johannsen und Kersting Foto: Privat

Seit er vor gut zehn Jahren den Horst-Schlämmer-Blog für Volkswagen entwickelt hat, kennt ihn in der Kreativszene so gut wie jeder: Friedrich von Zitzewitz, seinerzeit Executive Creative Director bei DDB und seit 2007 in Diensten der Serviceplan-Gruppe. Jetzt wird der 47-Jährige Unternehmer. Zum 1. Januar steigt er bei der Hamburger Werbeagentur Johannsen und Kersting ein – als Partner und Kreativgeschäftsführer.