Serviceplan Campaign 1 Till Hohmann löst Matthias Harbeck als Kreativchef ab

Till Hohmann steigt bei Serviceplan ein Foto: Serviceplan

Bei der Agentur Serviceplan Campaign 1 in München gibt es einen Wechsel an der Spitze. Neuer Geschäftsführer Kreation wird Till Hohmann. Er löst den langjährigen Amtsinhaber Matthias Harbeck ab, der laut Auskunft der Agentur "nach einer gewissen Übergangsphase neue Aufgaben in der Serviceplan-Gruppe übernehmen" soll. Für Hohmann ist der neue Job zugleich eine Rückkehr nach Deutschland.