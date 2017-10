Serviceplan Berlin Philipp Lahm wird für die AOK zum Multisport-Testimonial

Sybille Schönberger



Bild: Serviceplan Mehr zum Thema AOK-Dachkampagne Serviceplan verteidigt Werbeetat und startet neue Imagekampagne

Die Agenturgruppe betreut das AOK-Mandat bereits seit 2001 als Leadagentur - zunächst mit der Unit Serviceplan Health & Life, seit 2014 ist die Berliner Dependance verantwortlich. 2016 verteidigte die Agentur den klassischen Werbeetat in einem turnusmäßig abgehaltenen Pitch und bleibt mindestens bis 2020 an Bord. An der Umsetzung aller Kommunikationsmaßnahmen - über den Spot hinaus gibt es etwa eine Infotainment-Seite und Printplakate - beteiligen sich auch weitere Serviceplan-Agenturen wie Mediaplus, Plan.Net Media und Neverest. fam

"Serviceplan Berlin verpackt in der Kampagne die Themen Sport und gesunde Ernährung so, dass sowohl Eltern als auch Kinder Lust aufs Ausprobieren bekommen", sagt, Marketingleiterin beim AOK-Bundesverband.