Sekis-Selbsthilfe So dezent stichelt Preuss und Preuss gegen soziale Netzwerke und Smartphones

Preuss und Preuss "Selbsthilfe"-Kampagne Foto: Preuss und Preuss

800 Freunde auf Facebook, über 1000 Follower auf Twitter und noch mehr Kontakte in anderen sozialen Netzwerken: Wer sich gerne selbst in Szene setzt, der hat auf den Social Networks alle Möglichkeiten dazu. Doch was nützt das alles, wenn man niemanden wirklich zum Reden hat? Mit einer neuen Kampagne macht Preuss und Preuss für Sekis, die Selbsthilfe-Organisation mit Sitz in Berlin, auf das Problem der Vereinsamung aufmerksam.