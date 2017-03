Adtech Nano Interactive eröffnet ein Büro in Hamburg

Nano Interactive ist jetzt auch in Hamburg präsent Foto: Nano Interactive

Die Firma Nano Interactive ist ab sofort auch in Hamburg präsent. Neben dem Stammsitz in Starnberg bei München ist die Niederlassung an der Binnenalster das zweite Büro des auf Search Retargeting spezialisierten Adtech-Dienstleisters in Deutschland. Weitere Filialen gibt es in London, Paris, Belgrad, Warschau und Istanbul.