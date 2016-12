Scholz & Volkmer Wie eine Platane zum Statement gegen Luftverschmutzung wird

Diese Platane am Wiesbadener Hauptbahnhof ist derzeit ein großer Hingucker. Foto: Scholz & Volkmer

Lichtinstallationen an öffentlichen Plätzen sind in der Weihnachtszeit ja nicht ungewöhnlich. Die geschmückte Platane am Wiesbadener Hauptbahnhof aber ist besonders speziell: Sie verschönert nicht nur den Bahnhofsvorplatz, sondern zeigt zudem in Echtzeit die Stickstoffdioxid-Belastung in der Luft an. So soll auf die Luftverschmutzung in der hessischen Landeshauptstadt aufmerksam gemacht werden.