Scholz & Friends Wie die Bahn mit schlagfertigen Stau-Kühen Flixbus und Co. aufs Korn nimmt

Staukühe on Tour. Gut gelaunt in die Ferien mit dem Bayern-Ticket



Bild: Deutsche Bahn Mehr zum Thema Deutsche Bahn Ogilvy und das lebende Plakat am Frankfurter Hauptbahnhof

"Eine Fahrt zur Zugspitze ist nur im Zug spitze" oder "Menschen sind wie Milch. Langes Stehen macht sie sauer": Diese Kalauer stehen auf den Körpern der Kühe, die im Spot für die DB Regio Bayern auf einer Wiese neben den Autos herlaufen. Der knapp 45-sekündige Film wurde pünktlich zu Beginn der Sommerferien in Bayern veröffentlicht, wo viele Autofahrer stundenlang im Stau stehen. Durch die frechen Stau-Kühe sollen sie auf die Vorzüge des Bahnfahrens aufmerksam werden. Der Spot enthält auch einen Seitenhieb an Flixbus-Fahrer, denn auch sie verbringen zu Ferienbeginn häufig Zeit mit Warten.Laut der verantwortlich zeichnenden Agenturfiel die Wahl auf Kühe, weil sie als mobile Werbefläche fungieren, die schnell an Stau-Orte transportiert werden kann und in Bayern massenhaft vorhanden ist. Und auch, wenn es echt aussieht, gibt die Agentur Entwarnung für Tierschützer: Die Körper der Kühe wurden erst in der Postproduktion beschriftet. bre