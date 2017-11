Scholz & Friends Toom wirbt mit nackten Tatsachen für nachhaltige Produkte

Die aktuelle Toom-Werbung: Echt der Hammer! © Toom

Toom Baumarkt ist seit drei Jahren mit der Image-Kampagne "Respekt, wer's selber macht" am Markt - nun will die Rewe-Tochter die Themen Nachhaltigkeit und Garantieleistungen mit einer eigenen Kampagne in den Vordergrund rücken. Die zwei neuen Spots "Natur Pur" und "Rückgabe" wurden von Stammbetreuer Scholz & Friends in Berlin entwickelt.