Schipper Company Marc Schüling steigt zum Geschäftsführer auf

Frank Bannöhr, Marc Schüling und Michael Schipper (v.l.) führen Schipper Company Foto: Schipper Company

Die Agentur Schipper Company mit Sitz in Hamburg und Frankfurt beruft einen weiteren Geschäftsführer. Marc Schüling, seit Anfang des Jahres als Head of Strategic Planning an Bord, steigt zum Co-Chef auf. Er leitet die Agentur zusammen mit Gründer Michael Schipper und Kreativchef Frank Bannöhr. Darüber hinaus gehören die Frankfurter Standortchefin Sylvia Endres und Produktionschef Michael Stickel zum Führungsteam.