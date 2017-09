Schindler Parent Robert Schenk verantwortet die Kreation

Michael Meier (l.), Manuela Schwarz und Robert Schenk führen Schindler Parent Foto: Schindler Parent

Die Agentur Schindler Parent in Meersburg agiert seit dem 1. September mit einem neuen Kreativchef. Den Posten hat Robert Schenk übernommen. Er stand bislang in Diensten von Serviceplan Campaign 2 in München. Der 51-Jährige führt Schindler Parent zusammen mit Beratungschef Michael Meier und Finanzchefin Manuela Schwarz.