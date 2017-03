Sapient Razorfish Zusätzliche Aufgaben für Wolf Ingomar Faecks

Wolf Ingomar Faecks ist bei Sapient Razorfish für weitere Länder verantwortlich Foto: Sapient Nitro

Aufstieg für Wolf Ingomar Faecks: Der Geschäftsführer und Vice President Kontinentaleuropa von Sapient Razorfish baut seine Position bei der Publicis-Tochter aus. Neben den Agenturbüros im deutschsprachigen Raum und in Spanien verantwortet er seit kurzem auch die Einheiten in Italien und in den skandinavischen Märkten.