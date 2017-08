Sapient Razorfish Automobilexperte Matthias von Alten wechselt auf Agenturseite

Die Digitalagentur Sapient Razorfish hat eine neue Position auf Managementebene für das Geschäft mit Kunden aus der Automobil- und Mobilitätsbranche geschaffen. Seit kurzem unterstützt Matthias von Alten als Global Automotive Strategy Lead die Auftraggeber der Publicis-Tochter aus diesem Bereich bei ihrer Weiterentwicklung und dem Ausbau ihrer Geschäftsmodelle.

Der 47-Jährige berichtet an Senior Vice President und Managing Director Wolf Ingomar Faecks, der bei Sapient Razorfish das weltweite Kompetenzteam für die Automobilindustrie leitet. Zu den Kunden der Agentur in diesem Segment gehören Bosch, Chrysler, Hyundai/Kia, Porsche und Volkswagen.Vor seinem Wechsel auf Agenturseite war von Alten auf Unternehmensseite und für Unternehmensberatungen tätig. Zu seinen Stationen zählen Volkswagen, wo er als Leiter Marken- und Produktstrategie für die Pkw-Marken des Konzerns arbeitete, sowie BMW, wo er in gleicher Funktion beschäftigt war. Darüber hinaus stehen Deloitte und PA Consulting Group auf der Liste der ehemaligen Arbeitgeber von Altens. Der gebürtige Kanadier hat einen für die Agenturbranche eher ungewöhnlichen Berufsabschluss: Er ist diplomierter Elektrotechnik- und Wirtschaftsingenieur. mam