Saatchi & Saatchi Voltaren und die Geschichte um einen entlaufenen Hasen

Saatchi & Saatchi erzählt die Geschichte des Voltaren-Spots aus der Perspektive eines kleinen Mädchens Foto: Saatchi & Saatchi

Glaxo Smith Kline bringt einen neuen Voltaren-Spot in die TV-Werbeblöcke: In dem 30-Sekünder erzählt Saatchi & Saatchi die Geschichte eines Familienvaters, der einiges an körperlicher Anstrengung aufbringt, um das ausgebüchste Kaninchen der Tochter wieder einzufangen. Das Besondere: Erzählt wird die Geschichte aus Sicht des Mädchens, das sich über die wiedergewonnene Agilität des Papas freut.