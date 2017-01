Saatchi & Saatchi CEO Robert Senior tritt zurück, Magnus Djaba übernimmt den Chefposten

Magnus Djaba ist neuer Chef von Saatchi & Saatchi Foto: Saatchi & Saatchi

Das Agenturnetwzerk Saatchi & Saatchi bekommt einen neuen weltweiten Chef. An der Spitze der Publicis-Tochter steht künftig Magnus Djaba. Er löst den bisherigen CEO Robert Senior ab, der noch für eine Übergangszeit von drei Monaten an Bord bleibt und dann für den Rest des Jahres als strategischer Berater für seinen Vorgesetzten Arthur Sadoun arbeiten wird, bevor er die Gruppe verlässt, um eigene Projekte zu verfolgen. Das teilt Saatchi & Saatchi via Presseinformation mit.