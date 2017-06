SOS Kinderdörfer Jung von Matt inszeniert die rührende Geschichte einer Kinderfreundschaft

Die Brotdose hat heute nicht viel zu bieten Foto: SOS Kinderdörfer

Heute schon jemandem geholfen? Wie glücklich eine gute Tat am Tag macht, wissen die Pfadfinder schon seit Jahrzehnten. Jung von Matt thematisierte die Freude am Helfen in einem neuen Werbespot für die SOS-Kinderdörfer.