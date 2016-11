S&F-CEO Frank-Michael Schmidt "Der Kaugummi schmeckt wieder frisch"

Scholz & Friends-Chef Frank-Michael Schmidt will das Opel-Team öffnen Foto: Gabo

Nach der Aufteilung des Opel-Werbeetats löst die Agentur Scholz & Friends die unter dem Dach ihrer Hamburger Niederlassung exklusiv für den Autobauer tätige Einheit OPC auf – zumindest in ihrer bisherigen Form. "Wir werden die Grenzen um das Opel-Team aufheben und einen neuen kreativen Pluralismus verwirklichen", kündigt CEO Frank-Michael Schmidt in seinem ersten großen Interview seit der Entscheidung der GM-Tochter an, im kommenden Jahr mit Heimat einen zweiten Betreuer an Bord zu holen.