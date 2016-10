Es gibt sie noch: die Werbespots, die in nur 40 Sekunden eine kluge Botschaft vermitteln. Audi und Thjnk beweisen jetzt, dass es außer einer Wüstenlandschaft, einem Auto und ganz viel Stille nichts braucht, um das neue S5 Coupé zu bewerben.

Der Launchfilm, den Audi seit einer Woche online und auf reichweitenstarken Sendern im TV schaltet, ist in einer einzigen Kameraeinstellung gedreht und zeigt in der Supertotalen eine wellige Landstraße in der kargischen spanischen Region Extremadura. Langsam erkennt der Zuschauer, dass sich ein Fahrzeug der Kamera nähert. Der Clou: Immer wenn das Auto einen der kleinen Hügel auf der Straße erklimmt, hört der Wind sichtbar und hörbar auf zu pfeifen. Die entsprechende Botschaft am Ende des Spots: "Raubt selbst Wind den Atem. Das neue Audi S5 Coupé."Das toll exekutierte Commercial ist nicht der einzige Werbefilm, mit dem der Ingolstädter Hersteller dieser Tage für Aufsehen sorgt. In den USA läuft derzeit ein thematischer Spot zum US-Wahlkampf, in dem zwei Hotelangestellte in einem erbitterten Duell darum kämpfen, wer den Audi eines Gastes einparken darf. Auch der globale eingesetzte T-Rex-Film von Razorfish erregte internationale Aufmerksamkeit und kommt mittlerweile auf mehr als 3 Millionen Klicks auf Youtube.