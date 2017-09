Red Dot Award Thjnk ist Agentur des Jahres

Auszeichnung für die Agenturgruppe Thjnk: Der Red Dot Award Communication Design kürt die WPP-Tochter zur "Agentur des Jahres". Bei dem traditionsreichen Wettbewerb konnte das Team um Kreativchef Armin Jochum in diesem Jahr mit insgesamt 17 Arbeiten punkten. Zudem sicherte sich die Agentur vier Auszeichnungen.

Auf der Siegerliste stehen mehrere Arbeiten für den Kunden Audi, darunter "Wind" und das "Brandbook" sowie für Rewe ("Survive" und "The Cheapest Ad"). Außerdem konnte Thjnk mit zwei Arbeiten für McDonald's überzeugen, die in dem zusammen mit Leo Burnett betriebenen Joint Venture Leo's Thjnk Tank entstanden sind ("Forest of Fries" und ebenfalls ein "Brandbook"). Die Preisverleihung findet am 27. Oktober in Berlin statt.

McDonald's "Pommeswald" 2017

Thjnk ist aus der Agentur Kemper Trautmann hervorgegangen und hat für das Geschäftsjahr 2016 einen Honorarumsatz von 37 Millionen Euro gemeldet. Damit belegt die Agentur Platz 7 im Ranking der größten inhabergeführten Werbedienstleister. Nach dem Verkauf an WPP in diesem Sommer ist die Firma nicht mehr inhabergeführt. Zu den Kunden zählen neben den genannten unter anderem Commerzbank, Ikea und Thyssen-Krupp. mam