Recma Ranking Das sind die größten Mediaagenturen Deutschlands

Die Group M steht nach wie vor unangefochten an der Spitze des Recma Rankings. Mit Billings in Höhe von 7,1 Milliarden Euro und gut 41 Prozent hält das Media-Network hierzulande immer noch einen großen Teil der Spendings, doch der Abwärtstrend gegenüber 2015 (43,6 Prozent) und 2014 (45 Prozent) ist sichtbar. Boden gut machen können dagegen die Omnicom Media Group und die Havas Group.

Mit einem Marktanteil von 15,3 Prozent hat die Omnicom Mediagroup mit Dentsu Aegis gleichgezogen. Deren Flaggschiff Carat hat im vorigen Jahr gerade mal eine schwarze Null hingelegt. Die zahlreichen personellen Wechsel scheinen sich letztendlich auch auf das Business niedergeschlagen zu haben. Vielleicht kehrt mit dem neuen Carat-CEO Klaus Nadler und der gleichfalls neu berufenen DAN-Chefin Ulrike Handel nun Ruhe und wieder Wachstum ein. Die kleine Schwester Vizeum scheint von den Unruhen unberührt. Sie wächst um weitere 11 Prozent.

Die größten Mediaagenturen in Deutschland

Rang 2016 Mediaagentur dazugehörige Gruppe / Holding Billings in Mio. € Mitarbeiter 1 Mediacom Group M 3 677 939 2 OMD Omnicom Media Group 2 645 848 3 MEC Group M 2 402 622 4 Carat Dentsu Aegis Network 1 895 847 5 Mediaplus Serviceplan unabhängig 1 754 456 6 Havas Media Havas 1 595 415 7 Mindshare Group M 1 337 367 8 Zenith Publicis 1 118 467 9 Vizeum Dentsu Aegis Network 984 407 10 Initiative Mediabrands 861 285 11 Blue449 (vormals Optimedia / Blue 449) Publicis Media 749 325 12 Pilot unabhängig 658 383 13 UM Mediabrands 573 223 14 Starcom Publicis Media 433 136 15 Crossmedia unabhängig 423 214 16 Moccamedia unabhängig 379 142 17 Maxus Group M 352 84 18 PHD Omnicom Media Group 221 176

Quelle: RECMA

Fürwar es ein wirklich erfolgreiches Jahr. Im „Recma Compitches Report“, der die Etatgewinne und Verluste der letzten drei Jahre bewertet, erhält die Agentur bereits zum zweiten Mal in Folge ein ‚A‘. Zu den Pitchgewinnen OMDs zählen Unternehmen wie Edeka, Rewe und Sony Pictures, deren Etats OMD verteidigen konnte. Zalando und 1&1 Digital gewann die Mediaagentur neu hinzu. Alle zusammen bescherten der Agentur im vergangenen Jahr ein Wachstum von 9 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro.Mit "A" bewertet wurde allerdings auch der gestrauchelte Platzhirsch, dessen neun Verlusten 2016 immer noch 19 Etatgewinne gegenüberstanden. Die größten Agenturtöchter(minus 8 Prozent) und Mediacom (minus 2 Prozent) mussten allerdings volumenmäßig kräftig Federn lassen. Der Verlust des 600 Millionen Euro schweren VW-Etats , den sich die bis dato eher unscheinbare Omnicom-Media-Tochtersicherte, ist bei den Mediacom-Zahlen noch nicht einmal berücksichtigt.Der Verlust wird im Ranking für das Jahr 2017 schmerzhaft zu Buche schlagen, auch wenn Mediacom einiges an Neugeschäft zu vermelden hat. Seit Januar betreuen die Düsseldorfer den Konsumgüterriesen Nestlé in der eigens gegründeten Agentur Path . Neukunden sind zudem der Ebay-Kleinanzeigenmarkt und Granini. Nicht zu vergessen: Procter & Gamble, dessen Etat Mediacom hierzulande verteidigen und um Digital erweitern konnte, allerdings nur mit Unterstützung der Pilot Group. Seit Juli teilen sich die beiden Agenturen den DACH-Etat in einem Joint Venture. Für Pilot ist das der finale Ritterschlag in Sachen Digitalexpertise. Mit 7 Prozent Wachstum – hier ist P&G noch nicht berücksichtigt – liegen die Hamburger schon 2016 über dem Branchenschnitt von 6,5 Prozent.sitzt dem Marktführer auch mit PHD im Nacken. Zwar belegt die Agentur – ohne VW – im Ranking immer noch den letzten Platz. Mit 83 Prozent Wachstum über die vergangenen drei Jahre verfügt PHD aber über die höchste Wachstumsrate und wird sich 2017 um etwa fünf Plätze nach vorne schieben können. Boden gut gemacht hat auch Havas Media. Mit 39 Prozent mehr Billings zog die Agentur nicht nur an Mindshare vorbei, die ganze Agenturgruppe schiebt sich mit einem Marktanteil von 8,5 (6,4 Prozent in 2016) an IPG Mediabrands, vorbei auf Platz 5. vg