Ranking Internetagenturen SapientRazorfish löst Plan.Net als Nummer 1 ab

Im aktuellen Ranking der Internetagenturen herrscht jede Menge Bewegung. Allein unter den Top-5-Agenturen gibt es vier neue Platzierungen. Und unter den Top 30 liegen nur fünf Agenturen exakt auf dem Vorjahresplatz. Größte Überraschung in der vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) erstellten Rangliste der Internetagenturen ist die neue Nummer eins.

Sapient/Razorfish hat sich mit einem digitalen Honorarumsatz von 90,6 Millionen Euro erstmals an die Spitze des Rankings gesetzt. Verglichen mit dem im Bundesanzeiger für 2015 gemeldeten Umsatz (am BVDW-Ranking haben die Münchner 2015 nicht teilgenommen) ist das ein Plus von 62 Prozent. Dabei beziehen sich die Umsätze sowohl für 2015 als auch für 2016 ausschließlich auf die frühere Sapient GmbH. Die Fusion mit Razorfish zu Sapient/Razorfish wurde erst im November 2016 beschlossen und findet im Ranking keinen Niederschlag.

Die 30 größten Internet-Agenturen Deutschlands

Agentur Honorarumsatz Digital in Mio. € Mitarbeiter 2016 1 SapientRazorfish 90,62 280 2 Plan.Net Gruppe 90,19 849 3 team neusta 88,46 851 4 Reply - Digital Experience 69,54 498 5 UDG United Digital Group 66,11 641 6 PIA Performance Interactive Alliance für digitales Marketing 63,81 471 7 Diconium 55,31 356 8 Publicis Pixelpark 55,25 603 9 SinnerSchrader 52,16 429 10 diva-e Digital Value Enterprise 52,03 478 11 mgm technology partners 47,35 328 12 C3 Creative Code and Content 43,66 386 13 Valtech 41,27 221 14 Syzygy 41,21 299 15 TWT Interactive 32,48 324 16 fischerAppelt 30,1 236 17 pilot Hamburg 28,33 211 18 Init 27,04 324 19 Newcast 23,14 306 20 KPS digital 20,06 176 21 Ray Sono 18,84 151 22 Namics 18,61 172 23 AOE 17,55 160 24 Nolte & Lauth 16,01 158 25 Scholz & Volkmer 15,66 172 26 Ewerk 15,3 130 27 Sybit 15,1 132 28 Denkwerk 14,82 174 29 Neuland Bremen 14,09 103 30 Antwerpes 13,69 135

Quelle: BVDW / basiert auf Umsatz 2016

Verlierer im Kampf um Platz 1 ist trotz 8,5-prozentigem Wachstums die Münchner. Sie kommt 2016 mit einem digitalen Honorarumsatz von 90,2 Millionen Euro nur noch auf Platz zwei. 2015 und 2014 haben die Münchner das Ranking noch angeführt, 2012 und 2013 lagen sie jeweils knapp hinter dem damals führenden Agenturzusammenschluss UDG United Digital Group.Derweil istim aktuellen Ranking nach oben geklettert. Der Zusammenschluss unterschiedlicher Digitalagenturen konnte 2016 nochmals um 39,6 Prozent auf ein Honorarvolumen von 69,5 Millionen Euro zulegen und schafft es damit auf Platz 4 der Rangliste. Schon 2015 legte Reply um 121,5 Prozent zu und war damit der Shootingstar des vorjährigen Rankings.Größter Verlierer unter den Top 5 ist in diesem Jahr. Die Agentur rutscht mit einem digitalen Honorarumsatz von 66,1 Millionen Euro (minus 4,6 Prozent gegenüber 2015) von Platz zwei auf Platz fünf. Das Minus erklärt UDG-Chefinmit dem weiteren Umbau der Organisation. „Uns war immer bewusst, dass dieser Umbau nicht ohne ,Change and Growing Pains‘ vorangehen wird“, so Peppel-Schulz. Doch stünden dabei profitables Wachstum und eine nachhaltige Entwicklung der Agentur im Fokus. „Hier liegen wir komplett im Plan und sind sehr zufrieden mit der Entwicklung“, so die Managerin.Back on track ist indes. 2015 mussten die Kölner um Geschäftsführer und BVDW-Vizepräsidentnoch einen Umsatzrückgang von 17,8 Prozent verschmerzen. 2016 legt die Agentur nun ein Plus von 20 Prozent auf einen Honorarumsatz von 14,8 Millionen hin und kommt damit auf Platz 28 (Vorjahr 29).Neu in den Top 10 ist. Die Stuttgarter Agentur kletterte von Rang 11 auf Rang 7. Der digitale Honorarumsatz wuchs um 68,1 Prozent auf 55,3 Millionen Euro. Ein noch größeres Plus, wenn auch auf niedrigerem Niveau hat die Offenbacherhingelegt. Sie wuchs um 108,4 Prozent auf 15,1 Millionen Euro. Für Geschäftsführer Thomas Regele und seine 132 Mitarbeiter bedeutet dies aktuell Platz 27 im Ranking (Vorjahr 45). as