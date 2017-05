Ranking Internetagenturen Diese Digitalagenturen liegen in den einzelnen Businessbereichen vorn

Sapient Razorfish-Chef Wolf Ingomar Faecks landet mit seiner Agentur auf Position 1 des Rankings Foto: Sapient Nitro

In diesem Jahr hat Sapient Razorfish Plan.Net als größte Internetagentur Deutschlands abgelöst. Doch wie stehen die Digitaldienstleister in den einzelnen Businessbereichen da? HORIZONT Online präsentiert die Rankings zu Marketing & Branding, E-Commerce, Mobile und Co.