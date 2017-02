Ranking Inhaberagenturen Der Countdown läuft

Die Branchenblätter HORIZONT und "W&V" veröffentlichen auch in diesem Jahr das Ranking der größten inhabergeführten/unabhängigen Werbeagenturen in Deutschland. Am Ranking beteiligen können sich alle Agenturen, die mindestens 25 Prozent ihres Gross Income mit klassischer Werbung erzielen und ihr Geschäftsergebnis testieren lassen.