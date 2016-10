RMG Connect Stephan Cammarota wird Nachfolger von Wolfgang Zimmerer als Kreativchef

Die Stuttgarter Agentur RMG Connect hat einen Nachfolger für den zu Antoni abgewanderten Kreativchef Wolfgang Zimmerer gefunden. Anfang Oktober hat Stephan Cammarota die Verantwortung für das kreative Produkt der WPP-Tochter übernommen. Der 45-Jährige kommt aus den eigenen Reihen. Seit Janaur 2015 hat er als Creative Director die Teams bei RMG Connect geleitet.

Unser seiner Führung gewann die Agentur unter anderem den Pitch um das Tourismusmarketing Baden-Württemberg und wurde Leadagentur der Siemens Betriebskrankenkasse SBK. Frühere Stationen in seiner Laufbahn waren Agenturen wie McCann, Ogilvy und Etwas neues Entsteht. Bei RMG Connect bekommt er Unterstützung von der erfahrenen Auto-Werbetexterin Daphna Wildemann. Sie ist seit Anfang Oktober an Bord. In der Vergangenheit war sie für Agenturen wie Grey, Euro RSCG und BBDO tätig. Zu den Kunden der aktuell 35 Mitarbeiter starken RMG Connect gehört Mercedes Benz.

Anders als Zimmerer wird Cammarota nicht Geschäftsführer. Diese Funktion nimmt Ingo Sánchez Kuhlmann künftig alleine wahr. Sein bisheriger Co-Geschäftsführer Zimmerer wechselt zur Mercedes-Agentur Antoni, wo er die Standortleitung des neuen Stuttgarter Büros übernimmt. mam