R/GA Kai Heuser wird Group Creative Director

Kai Heuser wird Group Creative Director bei R/GA © R/GA

Kai Heuser kehrt Jung von Matt/Sports und der Hansestadt Hamburg nach zwei Jahren den Rücken: Ab sofort arbeitet er als Group Creative Director bei R/GA in Berlin. Hier verstärkt er als Group Creative Director das Team, das unter Leitung von Managing Director Sascha Martini am strategischen Wachstum von R/GA in Deutschland arbeitet. An Heusers Seite steht der Creative Director Christian Butte, mit dem er die kreative Doppelspitze bildet.